Повідомлено про підозру підприємцю, який постачав неякісні молочні продукти до закладів освіти м. Києва та Київської області

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Ювенальними прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві повідомлено про підозру керівнику підрядної організації у заволодінні бюджетними коштами під час постачання молочної продукції до навчальних закладів міста Києва та Київської області (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор товариства здійснював поставку молочної продукції неналежної якості Військово-медичному управлінню Служби безпеки України, КП «Школяр», Виконавчому комітету Української міської ради, Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради.

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Згідно проведеної експертизи, діями підприємця завдано шкоду в розмірі понад 400 тис. грн.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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