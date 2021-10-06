На Донетчине молотком убили мужчину и ограбили его незрячего отца

В Мирнограде Донецкой области рецидивисты совершили убийство и разбойное нападение в частном доме. Ночью злоумышленники лишили жизни мужчину и ограбили его отца – незрячего пенсионера.

Об этом сообщает Покровское районное управление полиции Донецкой области.

Известно, что фигуранты – мужчина и женщина, постучались в дверь частного дома около 02:00 ночи. Когда 59-летний мужчина открыл им, нападающий ударил его по голове молотком. От полученных травм пострадавший скончался. После этого злоумышленники потребовали, чтобы отец умершего отдал им свои сбережения. Восьмидесятишестилетний пенсионер, который имеет проблемы со зрением, согласился с требованиями «незваных гостей». Забрав у него 18 000 гривен, фигуранты скрылись с места преступления.

Этой же ночью в полицию поступило сообщение о том, что в одном из частных домовладений обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. На место прибыла следственно-оперативная группа и руководство полиции Мирнограда, руководство полиции Покровска и экспертная служба.

Личности нападавших были установлены уже через несколько часов. Оказалось, что «ночной налет» совершили местные жители – женщина 1990 г.р. и мужчина 1980 г.р. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение уголовных преступлений

«Преступники в содеянном сознались. В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. Ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины», — отметили в полиции. // mrpl.city