На Горохівщині внаслідок ДТП загинуло двоє волинян, ще один – у лікарні

Автопригода трапилася вночі по вулиці Львівській у Горохові.

21-річний житель громади, керуючи автомобілем BMW, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався в дерево.

Внаслідок ДТП водій та 27-річний пасажир автомобіля загинули на місці. Ще один пасажир, 25-річний горохівчанин у лікарні.

Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.

Триває перевірка.

Сектор комунікації поліції волинської області