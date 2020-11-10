19-річного мешканця Виноградівщини, що напав із ножем на батька, взято під варту

Слідчий суддя задовольнив клопотання, погоджене прокурором Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури, та взяв під варту 19-річного жителя Виноградівщини без права внесення застави.

Його підозрюють у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження своєму батькові.

Слідством встановлено, що подія трапилася минулого тижня у с. Сасово Виноградівського району. Підґрунтям став конфлікт між чоловіками, в ході якого молодик наніс потерпілому кілька ударів кухонним ножем по тілу. Останнього госпіталізували до Виноградівської районної лікарні, а нападника затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Мешканець Виноградівщини підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України.

Триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі Виноградівського ВП Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області за процесуального керівництва місцевої прокуратури. // Закарпаття онлайн