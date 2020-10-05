На границе с Румынией пограничники выстрелами останавливали внедорожник контрабандистов, пытавшихся наехать на них

В Черновицкой области у границы с Румынией внедорожник пытался наехать на пограничников, его остановили выстрелами. Водителя и пассажиров разыскивают.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

«Наряд отдела пограничной службы «Фальков» у заградительного забора обнаружил внедорожник. Водитель транспортного средства не выполнил требование правоохранителей остановиться и направил свой автомобиль в сторону пограничников. После предупредительных выстрелов военнослужащие применили оружие для остановки автомобиля. Неугомонный злоумышленник продолжил движение своим внедорожником, однако вскоре остановился, а из транспортного средства выскочили несколько человек, которые прибегли к бегству», — говорится в сообщении.

Отмечается, что брошенный автомобиль был загружен коробками с сигаретами. Сейчас разыскивают лиц, которые скрылись. О происшествии проинформированы взаимодействующие правоохранительные органы Украины и румынские пограничники.