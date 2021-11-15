На границе Украины с Польшей задержали нелегалов, «косивших» под блогеров

На границе Украины с Польшей задержали нелегалов. Задержанные иностранцы представились пограничникам блогерами, которые желают провести фото и видеосъемки в пограничных зонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

Наряд Львовского пограничного отряда от отдела «Нисмичи» возле населенного пункта Червоноградского района у польской границы остановил для проверки автомобиль Skoda, в котором оказались нелегалы.

«В автомобиле, которым управлял гражданин Турции, ехало шесть его соотечественников, имевших документы, удостоверяющие личности, среди которых и малолетний ребенок. В ходе беседы иностранцы пытались убедить пограничников, что они блоггеры и ехали для проведения съемок», — сказано в сообщении.

Во время дальнейшей беседы выяснилось, что они заплатили 700 долларов США водителю, чтобы доехать до приграничья, а затем планировали добраться до стран ЕС, а именно — в Германию.

В ведомстве рассказали, что задержали также граждан Польши. Они не имели документов и представились туристами.

«Пограничники установили, что задержаны граждане Польши в возрасте 24 лет. Они двигались по туристическому маршруту к истоку реки Сян», — рассказали в ведомстве.

Еще двоих граждан Турции пограничники отдела «Кельменцы» Черновицкого отряда задержали на украинско-молдавской границе. ️

Мужчины, хотя и не признавались, что они следуют из Молдовы, но отметки в документах свидетельствовали об обратном.

«Следовали ли иностранцы именно в Украину сейчас — не факт, но, скорее всего, они перепутали маршрут и планировали добраться до стран ЕС», — говорится в сообщении.