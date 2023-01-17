На хабарі за отримання кваліфікаційних документів моряка затримано одного з організаторів корупційної схеми

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва викрито мешканця м. Одеси, який налагодив протиправну схему одержання неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб навчальних та медичних закладів, а також членів Державних кваліфікаційних комісій, які видають кваліфікаційні документи моряка (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний спільно з іншими учасниками злочинної групи розробили механізм та створили обставини, за яких особи, які мають намір отримати документи на дозвіл працювати на морських суднах чи підтвердити кваліфікацію моряка, були змушені звертатися до підконтрольних учасникам групи фірм-посередників та надавати неправомірну вигоду за оформлення відповідних документів.

Отримати ці документи без дачі хабаря було фактично не можливо.

При цьому за наявності певної суми грошей будь-яка особа, в тому числі без відповідної профільної освіти та медичного обстеження, мала змогу отримати документи моряка міжнародного зразка, свідоцтво та медичний сертифікат.

У межах слідства задокументовано одержання підозрюваним з червня 2022 року по січень 2023 року неправомірної вигоди на суму понад 100 тисяч гривень за виготовлення цих документів.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України в Одесі під час одержання чергового траншу у сумі 1100 доларів США. Під час затримання зловмисник спробував втекти, вистрибнувши з вікна другого поверху, проте був зупинений оперативниками.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру та взято під варту з альтернативою у вигляді застави у розмірі 805 тис. гривень. Встановлюються інші учасники протиправної схеми, у тому числі серед службових осіб, для притягнення їх до відповідальності.

Досудове розслідування триває.

Викрито корупційну схему прокурорами спільно зі слідчими Подільського УП ГУ НП в м. Києві за матеріалами Центрального апарату СБ України.

Київська міська прокуратура