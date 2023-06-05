На хабарництві за успішне складання державного іспиту викрито заступницю директора коледжу у Чернівцях

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру заступниці директора одного з вищих навчальних закладів другого рівня акредитації, яка вимагала та одержала неправомірну вигоду (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, заступниця директора коледжу вимагала від студентів по 250 доларів США за успішне складання ними комплексного державного іспиту. Посадовицю затримано у порядку ст. 208 КПК України після одержання від двох студентів обумовленої суми у розмірі 500 доларів США.

Їй обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Вирішується питання щодо відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюють слідчі ГУНП у Чернівецькій області, за оперативного супроводу УСР в Чернівецькій області ДСР НП України та Управління СБ України у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура