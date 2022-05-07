На Харківщині 55-річний чоловік порізав 26-річного опонента

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 55-річному чоловіку за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у кінці березня 2022 року на території підприємства у с. Протопопівка Харківського району у двох чоловік виник конфлікт.

Під час сварки підозрюваний почав розмахувати кухонним ножем перед 26-річним опонентом. Після цього між чоловіками почалась бійка. Поваливши 26-річного молодика на землю, підозрюваний наніс йому два удари в область грудної клітини, спричинивши тяжке тілесне ушкодження.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура