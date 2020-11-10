На Харківщині чоловіка судитимуть за незаконне переправлення іноземця через кордон

За погодженням з Харківською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом організації незаконного переправлення іноземця через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, мешканець Харківського регіону пообіцяв громадянину Російської Федерації, вихідцю з однієї з республік Північного Кавказу, посприяти в отриманні громадянства України, а саме оформити український національний паспорт та закордонний.

Чоловік організував виготовлення комплекту підроблених документів та передав їх до Державної міграційної служби для оформлення паспорту.

За свої послуги чоловік отримав 5 тисяч доларів США, відразу після чого його було затримано працівниками УСБУ в Харківській області в порядку ст. 208 КПК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури