Держреєстратора викрито у нанесені державі збитків майже на 2 мільйони

Фігурантка безпідставно змінила в державному реєстрі право власності на земельну ділянку площею понад 5 гектар. Посадовиці оголошено про підозру.

Працівники управління протидії кіберзлочинам Львівщини спільно зі слідчими Червоноградського районного відділу поліції викрили несанкціоноване втручання у державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Встановлено, що до вказаних дій причетна 43-річна місцева жителька, яка обіймає посаду державного реєстратора. Фігурантка внесла зміни у реєстрі щодо права власності на державну земельну ділянку для сільськогосподарського призначення.

Держреєстраторка внесла до обліку земельного кадастру скановані копії документів і безпідставно змінила право власності ділянки на користь місцевого фермера.

В результаті таких дій державі було нанесено майже 2 мільйони гривень збитків.

Правопорушниці оголошено про підозру за ч. 1 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Червоноградська місцева прокуратура.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України