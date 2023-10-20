Підрядник «поставив» вугілля для опалення приміщень держпідприємства лише на папері

Майже пів мільйоном гривень бюджетних коштів намагався заволодіти підрядник під час здійснення державної закупівлі. Наразі за свої дії відповідатиме перед судом.

За процесуального керівництва прокурорів Голованівської окружної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно підприємця за фактом замаху на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч.3 ст.15, ч.4 ст.191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений здійснив замах на заволодіння грошовими коштами ДП «Заваллівське управління комунального господарства» під час здійснення процедури державної закупівлі. Йдеться про закупівлю кам’яного вугілля для потреб державного підприємства, яке фактично не поставлене, на суму майже 500 тис гривень.

Обвинувальний акт скеровано на судовий розгляд. Відповідно санкції інкримінованої статті обвинуваченому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Керівник вказаного державного підприємства, який підписав акти прийому-передачі непоставленого вугілля, також нестиме відповідальність у суді. Обвинувальний акт стосовно нього на даний час перебуває на розгляді суду.

Досудове розслідування – відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура