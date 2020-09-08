На Харківщині хулігана засуджено до 2 років 2 місяців позбавлення волі

Вироком Вовчанського районного суду чоловіка визнано винним та засуджено до 2 років 2 місяців позбавлення волі за ч. 1 ст. 71, ч. 3 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене особою, раніше судимою за хуліганство).

За інформацією начальника управління прокуратури області Тетяни Сотнікової, досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2020 року 21-річний чоловік, маючи непогашену та незняту судимість та перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшов до службового кабінету голови Новоолександрівської сільської ради Великобурлуцького району.

Хуліган, виражаючись нецензурною лайкою, розкидав документацію, перевертав меблі, а згодом почав ходити по інших кабінетах та погрожувати оточуючим фізичною розправою. Через хуліганські дії молодика роботу сільської ради було паралізовано майже на годину.

Під час судового слідства підсудний пояснив, що причиною такої зухвалої поведінки стало обурення через необхідність чекати в черзі, а контроль над поведінкою втратив через вжиті алкогольні напої. Чоловік повністю визнав вину та розкаявся.

Рішення суду першої інстанції набере законної сили після сплину строків на апеляційне оскарження.

Пресслужба прокуратури Харківської області