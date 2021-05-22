На Харківщині п’яна компанія побила лікарів прямо в лікарні

У Чугуєві Харківської області компанія п’яних чоловіків жорстоко побила лікарів.

Як пізніше з’ясувала поліція, хулігани вимагали, щоб медперсонал відволікся від поточних пацієнтів і зайнявся новоприбулим хворим з травмою ноги. На пропозицію почекати буйні пацієнти відреагували різко і накинулися на першого-ліпшого лікаря.

«Лікар наклав стерильну серветку на рвану рану і попросив пацієнта трохи почекати. Але чоловік був п’яним, збудився і почав неадекватно себе вести», — розповіла Ірина Гаєвська, заступник директора лікарні в ефірі ТСН.

Лікарю-травматологу пацієнт зламав ребро. Терапевтка, що прибігла на допомогу з сусіднього відділення, отримала потужний удар в обличчя і залишилася без кількох зубів.

Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом бійки в лікарні. Санкція статті про хуліганство передбачає до 5 років позбавлення волі. Крім того, на головного хулігана складено протокол за п’яне водіння без документів. Внаслідок такої їзди чоловік потрапив в ДТП і там власне і отримав травму ноги.

Примітно, що лікувати ногу чоловік прийшов до тих же лікарів, яких побив напередодні. У соцмережах пропонують лікарням самим захищати своїх співробітників і скласти чорний список пацієнтів, яким можуть відмовити в допомозі. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»