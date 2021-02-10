На Харківщині побили фермерів: троє поліцейських підозрюються у перевищенні службових повноважень

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом співробітникам полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області за фактом перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України).

За інформацією начальника відділу обласної прокуратури Олександра Цимбалістенка, досудовим розслідуванням встановлено, що троє співробітників полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області, у складі групи швидкого реагування на службовому автомобілі «Шкода-октавія», здійснювали 09.09.2020 патрулювання Сахновщинського району області, тобто перебували на службі при виконанні своїх службових обов’язків.

Під час патрулювання вони виявили в полі поблизу с. Дар-Надежда Сахновщинського району області комбайн та трактор з причепом, біля яких знаходились чоловіки, які займалися ремонтом комбайна. Працівники поліції висунули чоловікам необґрунтовану вимогу щодо надання документів, що підтверджують право власності на земельну ділянку та транспортні засоби. На вказану вимогу чоловіки повідомили, що документи перебувають за місцем мешкання останніх та їх на вимогу працівників поліції привезе батько. Після цього чоловіки продовжили виконувати ремонтні роботи на комбайні, а співробітники поліції без будь-яких на те підстав нанесли чоловікам удари руками та ногами по тулубу, чим спричинили останнім фізичного болю, а також застосували до чоловіків спеціальний засіб «кайданки», обмеживши свободу пересування потерпілих, чим принизили та образили їх особисту гідність.

Досудове розслідування проводять слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури