На Харківщині поліцейські виявили схрон боєприпасів

Упродовж 28 та 29 серпня правоохоронці із залученням вибухотехнічної служби проводили санкціонований обшук, в ході якого виявили багато боєприпасів.

Зокрема в підвальному приміщенні гаража вилучили 472 корпуси ручних гранат різного типу, 480 запалів типу «УЗРГМ», 668 гранатометних пострілів різного типу, 121 пускових ракетних двигунів, 49 реактивних протитанкових гранат різного типу, 66 ручних димових гранат.

Також вилучено 20 сигнальних, освітлювальних, мінометних та протипіхотних мін, постріл з осколковим фугасним снарядом.

Крім того, серед вилученого – 55 ящиків з набоями різного калібру, а це майже 62 тисячі набоїв, а також 20 тротилових шашок загальною вагою 5 кг. Також вилучено 7 кг пластиду, 1,5 кг іншої вибухової речовини, підривні пристрої, інші боєприпаси та допоміжні військові засоби.

Національна поліція України