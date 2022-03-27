На Харківщині повідомили про підозру покидьку, який намагався пограбувати жінку

Зловмисник приснув газовим балончиком в обличчя жінки і намагався викрасти мобільний телефон. Чоловіка затримали.

Жінка прогулювалась містом з дитиною. До неї підбіг невідомий, застосував газовий балончик. Потім схопив потерпілу за руку та намагався викрасти її мобільний телефон. Жінка почала кричати. Нападник злякався і побіг, однак його затримали перехожі та передали працівникам поліції.

Подія сталася 25 березня близько 17:00

Зловмисником виявися 22-річний мешканець міста Лозова.

26 березня працівники поліції повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 (замах на грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. На даний час він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Нападнику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Поліція Харківської області