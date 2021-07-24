На Харківщині припинено діяльність чергового незаконного піщаного кар’єру (фото)

За процесуального керівництва обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення правил використання надр (ч. 2 ст. 240 КК України).

У рамках діяльності міжвідомчої робочої групи з питань протидії та розкриття кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища прокуратурою продовжується послідовна та активна робота з викриття злочинів, вчинених в екологічній сфері, зокрема з незаконного використання надр.

За даними слідства, на земельній ділянці, розташованій в смт. Безлюдівка Харківської області, утворено незаконний піщаний кар’єр. Група осіб, не маючи дозвільних документів ні на видобуток корисних копалин, ні на право користування зазначеною земельною ділянкою, здійснювала незаконний видобуток піску, знявши при цьому верхній родючий шар ґрунту.

22 липня цього року проведено огляд зазначеної місцевості і взято зразки ґрунту та піску. Після проведення необхідних експертиз буде встановлено суму шкоди, заподіяної державі незаконним видобутком піску.

Вилучено 1 одиницю спецтехніки та 3 вантажних автівки. Вирішується питання про накладення арешту на вилучену техніку.

Досудове розслідування проводять слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури