На Харківщині припинено протиправну діяльність шахрайського «call-центру»

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 13 осіб за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Андрій Жмутський, досудовим розслідуванням встановлено, що 32-річний мешканець м. Запоріжжя організував так званий «call-центр», де працівники розміщували в мережі Інтернет оголошення про продаж товарів народного користування.

Після оплати товарів вони зв’язувалися із покупцями від імені працівників виконавчої служби, державного казначейства або банків та повідомляли про наявність неіснуючих обтяжень на проведення купівлі–продажу товарів у конкретних продавців.

Зокрема, встановлено, що оператори «call-центру» заволоділи грошовими коштами одного з потерпілих на суму майже 700 тис. грн після початкової покупки ним лише оздоровчого поясу для лікування.

За результатами обшуку виявлено та вилучено понад 1000 аркушів чорнових записів, 55 мобільних телефонів, понад 100 сім-карток операторів мобільного зв’язку та 5 банківських карток. Також перевіряються відомості щодо інших потерпілих.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру вказаним особам та обрання відносно них запобіжних заходів.

Окрім цього, вирішується питання про затримання організатора та його спільників.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування проводять детективи слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури