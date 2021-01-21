На Київщині чоловіка засуджено до 11 років позбавлення волі за умисне вбивство

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Кагарлицька місцева прокуратура забезпечила підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні відносно місцевого мешканця за фактами вчинення умисного вбивства, крадіжки та погрози вбивством працівнику поліції у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 115, ч.3 ст.15, ч.1 ст.185, ч.1 ст.345 КК України). Чоловіка засуджено до 11 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що в березні 2019 року фігурант провадження, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння намагався придбати спиртні напої в одному з приватних домоволодінь.

Отримавши відмову від хазяйки приміщення, він накинувся на неї з кулаками, а потім схопив кухонного ножа та наніс ним жінці більше 22 ударів по тілу. Потерпіла померла від масивної внутрішньої кровотечі, а зловмисник, тим часом, викрав усі наявні в приміщенні грошові кошти та лишився в оселі до ранку, де його і знайшли поліцейські, яких викликали пильні сусіди. Побачивши правоохоронців, злочинець направив на них пістолет, погрожуючи вбивством.

До набрання вироку суду законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Пресслужба Київської обласної прокуратури

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