На Харківщині судитимуть «чорного лісоруба»

Борівським відділом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного чоловіка за фактом незаконної порубки лісу (ч. 1 ст. 246 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Микола Дементьєв, досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік вирубував дуби на території захисної лісосмуги в Ізюмському районі Харківської області.

Сума збитків, завданих державі, складає понад 65 тис. грн.

Наразі обвинувальний акт направлено для розгляду по суті до Борівського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі відділення № 1 Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури