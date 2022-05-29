На Харківщині судитимуть учасників ОЗГ, яка займалася вимаганням коштів

Обвинуваченим може загрожувати до 12-ти років ув’язнення.

Двоє зловмисників входили до складу організованої злочинної групи, яка «спеціалізувалася» на вимаганні коштів та налічувала 13 осіб. Більшість із них мали кримінальне минуле та зв’язки у кримінальному середовищі.

У квітні минулого року оперативники Департаменту та управління стратегічних розслідувань у Харківській області Нацполіції разом зі слідчими обласної поліції провели спецоперацію та затримали учасників злочинного угруповання у центрі Харкова. 700 000 доларів США зловмисники вимагали та отримали від місцевого бізнесмена. Тоді вісьмом фігурантам поліцейські повідомили про підозру, п’ятьох — оголосили у розшук.

На початку лютого 2022 року було затримано ще двох учасників ОЗГ, які переховувалися від органів досудового розслідування. Наразі кримінальне провадження завершено, обвинувальний акт за погодженням із Харківською обласною прокуратурою скеровано до суду за ч. 4 ст.189 Кримінального кодексу України — вимагання, вчинене організованою групою.

Крім того, справа щодо восьми їхніх спільників уже розглядається в суді.

Національна поліція України