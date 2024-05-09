Земельні махінації: ВАКС заарештував заступника Сольського з можливістю внесення ₴20 млн. застави

Його підозрюють у заволодінні земельними ділянками на Сумщині.

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до заступника міністра агрополітики, підозрюваного в заволодінні земельними ділянками на Сумщині.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

“9 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн застави до чинного заступника міністра, який спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні землею на Сумщині площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спробі заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн”, – ідеться в повідомленні.

Термін дії запобіжного заходу – до 07.07.2024 включно. Рішення прийняв слідчий суддя Андрій Біцюк. Постанову про застосування запобіжного заходу може бути оскаржено в апеляційній палаті ВАКС.

Як повідомляє Центр протидії корупції, йдеться про заступника міністра аграрної політики Маркіяна Дмитрасевича. За версією слідства, до ймовірної схеми його залучив нинішній міністр аграрної політики Микола Сольський.

У разі внесення застави Дмитрасевич матиме дотримуватися низки обов’язків, зокрема – утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

За даними ЦПК, у слідства також є докази про те, що схожі схеми із землею могли відбуватися і в інших областях, зокрема Рівненській, Одеській, Кіровоградській, Чернігівській та Закарпатській. // LB.ua