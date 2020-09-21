На Харківщині в результаті дорожньо-транспортних пригод загинули 5 людей

На місця подій виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та працівники територіальних відділів поліції.

20 вересня близько 00:45 в селі Івано-Шийчине Богодухівського району 30-річний водій легковика «ВАЗ-2106» не впорався з керуванням та допустив перекидання авто у ставок. В результаті аварії водій загинув, його 20-річний пасажир з травмами доставлений до місцевої лікарні. Автомобіль поміщений на майданчик тимчасового тримання територіального відділу поліції.

Близько 06:10 на автошляху поблизу села Гусарівка Балаклійського району 25-річний водій автомобіля «Ford» не впорався з керуванням та вилетів у кювет. Внаслідок ДТП водій та його 21-річна пасажирка загинули на місці події.

О 15:10 в селі Новоплатонівка Борівського району 73-річний водій авто «ВАЗ-2105» допустив з’їзд у кювет з подальшим перекиданням транспортного засобу. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

О 19:15 в селі Подвірки Дергачівського району 45-річний водій автомобіля «Skoda» збив 39-річного пішохода. Останнього відкинуло на проїжджу частину. Після чого на чоловіка скоїв наїзд 57-річний водій «Mitsubishi». Від отриманих травм пішохід загинув.

За даними фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 2 та ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини автопригод встановлюються.

Відділ комунікації поліції Харківської області