В Одессе мужчина убил должника мотыгой

В Одесской области мужчина убил своего товарища во время совместного застолья и пытался скрыть следы преступления.

Об этом сообщает IT-3 по информации пресс-службы ГУНП Одесской области.

Трагедия произошла в жилище убийцы. 51-летний мужчина и его товарищ распивали водку и жарили шашлык. Обстановка стала накаляться, когда у компании закончился алкоголь. Хозяин напомнил своему гостю об одолженных ранее деньгах и потребовал их вернуть, чтобы продолжить банкет. У потерпевшего не было наличных и ему пришлось поплатиться своей жизнью — злоумышленник оборвал его судьбу ударом мотыги по голове.

Чтобы замести следы, убийца отволок труп на огород и накрыл куском линолеума, вымыл мотыгу и сбежал в Одессу. Там его и задержала полиция.

Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).