На Харківщині вбивцю засуджено до 12 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення обласною прокуратурою Куп’янський міськрайонний суд Харківської області визнав винним раніше судимого чоловіка у вчиненні умисного вбивства з метою приховати інше кримінальне правопорушення, а також низки інших злочинів і призначив покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Вироком суду чоловіка визнано винним за п. 9 с. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство з метою приховати інше кримінальне правопорушення), ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням до домоволодіння), ч. 3 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний з проникненням до домоволодіння), ч. 3 ст. 357 КК України (викрадення паспорту) та засуджено до 11 років 6 місяців позбавлення волі. З урахуванням невідбутого покарання за минулою судимістю, остаточно суд призначив покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Обставини справи

За інформацією начальника управління обласної прокуратури Тетяни Сотнікової, встановлено, що 30-річний чоловік протягом листопада–грудня 2019 року скоював крадіжки електричних дротів з домоволодінь у селах Куп’янського району.

13 листопада 2019 року зазначений громадянин проник на територію нежилого домоволодіння, щоб викрасти електричні дроти. У цей час туди зайшов 60-річний місцевий мешканець, який за домовленістю з власником будинку доглядав за домоволодінням. Зловмисник, зрозумівши, що ризикує бути викритим, підібрав на місці держак від лопати та наніс не менше 5 ударів по голові потерпілому. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Вбивця викрав мідні дроти, а до того ж обшукав тіло потерпілого та заволодів паспортом загиблого і його гаманцем, після чого покинув місце події.

2 грудня 2019 року цей же чоловік проник до сараю іншого домоволодіння, де знову став шукати кольорові метали та дроти. Його дії помітила жінка, яка зайшла до сараю. Зловмисник, щоб уникнути відповідальності, наніс потерпілій декілька ударів по голові. Після того, як жінка впала на підлогу, чоловік закрив їй рот ганчіркою та покинув приміщення, забравши викрадені мідні дроти. Невдовзі його було затримано працівниками поліції.

Довідково: вирок суду не набрав чинності, оскільки триває строк на його апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури