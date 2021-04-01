На Харківщині за систематичне хабарництво затримали директора лісгоспу

Державне бюро розслідувань затримало директора Державного підприємства «Красноградське лісове господарство» під час одержання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 85 тисяч гривень.

Встановлено, що посадовець систематично вимагав та отримував від підприємця гроші за не створення штучних перешкод та неналежне виконання договірних зобов’язань з відпуску деревини.

31 березня 2021 року у Харкові слідчі ДБР затримали директора ДП «на гарячому», після отримання чергової частини коштів у сумі 85 тис. грн.

Попередня кваліфікація правопорушення: вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Йому загрожує позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР.

Державне бюро розслідувань