Один из руководителей Харьковского окружного суда отстранен от правосудия

Высший совет правосудия отстранил от правосудия одного из руководителей Харьковского окружного административного суда, разоблаченной на даче взятки.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

“13 октября 2020 года по ходатайству руководства Офиса генерального прокурора Высший совет правосудия отстранил от правосудия одного из руководителей Харьковского окружного административного суда, разоблаченной на предоставлении неправомерной выгоды”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что срок отстранения — до 22 ноября 2020 года в пределах срока досудебного расследования.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачили председателя Харьковского окружного административного суда на передаче взятки — 3 тысяч долларов.

Как сообщалось, руководительнице Харьковского окружного административного суда, разоблаченной накануне на передаче взятки, было сообщено о подозрении.