На Харківщині за стрільбу у поїзді засудили офіцера Держспецзв’язку

Лозівський міжрайонний суд Харківщини оголосив вирок старшому офіцеру Держспецзв’язку, який у квітні 2021 року відкрив стрілянину у поїзді «Костянтинівка-Київ».

Чоловіка визнали винним та засудили до чотирьох років ув’язнення з позбавленням звання капітана, у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил 23 лютого.

«Прокурори у суді довели, що у квітні 2021 року військовий, перебуваючи у потязі «Костянтинівка-Київ» у стані алкогольного сп’яніння, вчинив стрілянину з ввіреної йому вогнепальної зброї в купе. Внаслідок чого, рух потягу було зупинено. Зловмисник не реагував на законні вимоги працівників поліції відчинити двері купе. При цьому він погрожував правоохоронцям вбивством із застосуванням вогнепальної зброї», — сказано у повідомленні.

Вирок не набрав сили, у чоловіка ще є можливість його оскаржити.

Що відомо

Двох військовослужбовців, які влаштували стрілянину у поїзді «Костянтинівка-Київ», обеззброїли та висадили спецпризначенці на станції «Красноград» у Харківській області.Чоловіки закрилися в купе, інших пасажирів довелося евакуювати. Поранених немає.

Вогонь у купе відкрили представники Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Ситуацію кваліфікували як хуліганство та погрозу правоохоронцям. Максимальне покарання — сім років ув’язнення. Офіцери були напідпитку, стріляв один.

У службі розповіли, що поліція затримала дипломатичного кур’єра Відділу дипломатичних кур’єрів та старшого офіцера фельдзв’язку з особливих доручень 1 відділу Управління фельд’єгерської служби ГУУФЗ Держспецзв’язку, під час виконання міжміського залізничного фельд’єгерського маршруту Київ – Краматорськ – Київ.

У Держспецзв’язку додали, що кореспонденція, яку перевозили офіцери, збережено та доставляється за маршрутом адресатам.

Суспільне