На Харківщині за вимагання 5 тисяч доларів судитимуть двох чоловіків

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом вимагання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (ч. ч. 1, 2 ст. 189 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Роман Травкін, досудовим розслідуванням встановлено, що 49-річний мешканець м. Лозова, раніше судимий за вимагання, та 47-річний чоловік вимагали 5 тисяч доларів США у іншого чоловіка за те, що він нібито посприяв правоохоронцям у затриманні двох жінок ромської національності, які скоювали крадіжки, одна з яких є донькою вимагача.

Потерпілий повідомив, що не має такої суми коштів. Зловмисники, погрожуючи фізичною розправою, нанесли йому тілесні ушкодження і повідомили, що він має передати їм 2 тисячі доларів США або ж переєструвати право на його автомобіль на іншу особу, яку визначать вимагачі.

23 липня цього року відразу після передачі 2 тисяч доларів США одного з вимагачів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вказану суму коштів вилучено.

Іншого вимагача затримано в той же день за місцем його мешкання. Обом чоловікам повідомлено про підозру.

Наразі обвинувальний акт стосовно обох підозрюваних направлено до Лозівського міськрайонного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури