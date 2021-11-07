За умисне вбивство чоловіка поліцейські затримали жительку Рівненського району

Вирішується питання про повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне жінці загрожує реальний термін ув’язнення — від семи до п’ятнадцяти років.

Повідомлення про виявленого без ознак життя із ножовим пораненням 58-річного жителя селища Оржів у будинку за місцем проживання надійшло на спецлінію 102 учора, п’ятого листопада, о 22:10.

Слідчо-оперативна група відділення №1 (м.Рівне) та обласного управління поліції на місці події встановила, що між подружжям постійно виникали конфлікти на побутовому ґрунті. Обоє ніде не працювали та зловживали спиртним напоями. Того вечора чергова сімейна драма закінчилася трагічно: 45-річна дружина завдала смертельний удар ножем у груди чоловікові. Відповідно до лікарського свідоцтва він помер внаслідок проникаючого ножового колото-різаного поранення грудної клітки із ушкодженням серця.

За фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 115 КК України. Затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України нині перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Свої дії наразі жінка пояснити не може, але каже, що вбивати не хотіла. У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють усі обставини скоєного злочину.

Відділ комунікації поліції Рівненської області