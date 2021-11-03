На Харківщині за зґвалтування судитимуть двох чоловіків

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом групового зґвалтування (ч. 3 ст. 152 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Микола Дементьєв, досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2021 року, двоє чоловіків, знаходячись біля торгівельного центру, розташованого на території центрального парку м. Ізюма Харківської області, зґвалтували дівчину.

Чоловіків затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.

2 листопада 2021 року обвинувальний акт стосовно двох підозрюваних направлено до Ізюмського міськрайонного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Ізюмського районного управління ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури