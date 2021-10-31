Нардепа Полякова убили: близкая подруга сделала резонансное заявление

Такое резонансное заявление прозвучало из уст его подруги — нардепа Анны Скороход в эфире телеканала «Украина 24».

«Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит. И не надо придумывать ничего, и не надо рассказывать ничего о наркотиках или еще какой-то белиберде, которую придумывает господин Енин. Если они судят по себе, не надо всех грести под одну гребенку», – сказала народная избранница.

Также она добавила, что была помолвлена с Поляковым и должна была утвердить брак перед законом на его день рождения. По ее словам, ей очень больно от того, что на ее любимого мужчину сейчас клевещут.

Также, по ее словам, на шее Полякова были обнаружены следы от удушья, но об этом почему-то никто не говорит.

«У меня есть вопрос, почему до сегодняшнего дня не объяснили борозду на шее. Там был очень четкий след от удушья. Я не понимаю, почему до сих пор не восстановили события вообще жизни Антона за 7 октября и начало 8 октября», — возмутилась Скороход. // «Апостроф»