У Рівненському районі чоловік сокирою убив сина: його будуть примусово лікувати

Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта 85-річний підозрюваний вчинив злочин в стані неосудності. Слідчі ВП № 4 (м. Березне) скерували клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку.

Нагадаємо, подія сталася 14 грудня, торік, у селі Вілля колишнього Березнівського району. Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 11:00 години між 85-річним батьком та його 53-річним сином на ґрунті довготривалих неприязних стосунків виник черговий побутовий конфлікт. Потому, через годину, пенсіонер дочекався поки нетверезий син засне, взяв сокиру, якою умисно наніс йому щонайменше чотири удари в область голови та по поверхні кисті руки.

Отримані травми виявилися несумісні із життям — потерпілий загинув на місці події: смерть 53-річного чоловіка настала внаслідок масивної крововтрати.

Із місця події поліцейські вилучили речові докази, зокрема й знаряддя злочину.

85-річного жителя села Вілля затримали в порядку статті 208 КПК України.

За фактом умисного вбивства повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 115 КК України.

На період досудового розслідування підозрюваний перебував під цілодобовим домашнім арештом.

Судово-психіатрична експерта встановила, що чоловік страждає психічними розладами, а відтак під час скоєння злочину не міг повною мірою усвідомлювати свої дії і керувати ними.

Слідчі за погодження прокуратури скерували до суду клопотання про застосування до 85-річного чоловіка примусових заходів медичного характеру у вигляді амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області