Сплатили до бюджету окупанта понад 50 млн. рублів – підозрюються власник та фіндиректор низки компаній

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру власнику та фінансовому директору кількох товариств за фактами пособництва державі-агресору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення рф громадянин України налагодив на території держави-агресора роботу низки власних компаній, які спеціалізуються на імпорті та реалізації кліматичного й опалювального обладнання.

Перебуваючи за межами України, він залучив спільницю в якості фінансового директора. Вона виконувала поставлені ним завдання та розпорядження щодо фінансових питань.

За результатами господарської діяльності підозрювані сплатили до бюджету держави-агресора понад 50 мільйонів рублів податків.

Крім того, чоловік є кінцевим бенефіціарним власником підприємств, зареєстрованих на території України. Через треті країни їм імпортовано техніку, ексклюзивним постачальником якої є його російські підприємства.

В ході проведення обшуків вилучено техніки на загальну суму 250 мільйонів гривень.

Оскільки власник компаній знаходиться за кордоном, йому повідомлено про підозру заочно.

Наразі до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, оперативний супровід – ДЗНД СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура