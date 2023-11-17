СБУ ліквідувала в Україні ще 5 «схем для ухилянтів»

Служба безпеки заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано 7 організаторів оборудок. Серед них – таксист-іноземець, посадовиця лікарні та псевдоактивіст, який видавав себе за «борця з корупцією».

За гроші вони «допомагали» ухилянтам сховатися від призову за межами України. Для цього продавали своїм клієнтам підроблені документи або переправляли їх за кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

Вартість таких «послуг» становила до 7 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та «способу» незаконного перетину державного кордону.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти нелегальному виїзду з України до сотні ухилянтів.

Так, у Чернівцях:

затримано місцевого бізнесмена, який за гроші переводив потенційних призовників до сусідньої країни «лісовими стежками».

Встановлено, що фігурант під час спілкування зі своїми клієнтами представлявся «радником голови комітету з питань запобігання корупції в підрозділах ЗСУ».

Таким чином він намагався сформувати довірливі відносини з потенційними призовниками, щоб потім схилити їх до втечі за кордон.

У Черкасах:

викрито медпрацівницю місцевої лікарні, яка за хабарі пропонувала дружинам військовозобов’язаних оформити фіктивну групу інвалідності.

Використовуючи підроблені меддовідки, їхні чоловіки планували виїхати за кордон як супроводжуючі особи.

У Львові:

затримано ще одного організатора нелегального «трафіку». Ним виявився 43-річний громадянин однієї з країн Південного Кавказу, який тривалий час проживає в Україні. Через посередників іноземець намагався знайти охочих до ухилення від мобілізації.

Тим, хто виявляв бажання уникнути призову, фігурант за гроші обіцяв зробити фіктивні пенсійні посвідчення по інвалідності. Завдяки таким «документам» ухилянти мали змогу виїхати за межі України.

На Вінниччині:

затримано двох місцевих жителів, які на човнах переправляли ухилянтів за межі України через прикордонну річку.

За наявною інформацією, за «додаткову» плату у розмірі 1 тис. євро ділки обіцяли своїм клієнтам оформити документи для подальшої легалізації за кордоном.

На Рівненщині:

затримано ще двох організаторів незаконної міграції. Зловмисники діяли у «тандемі» – один з них підшукував потенційних втікачів від призову, інший – переправляв їх до Євросоюзу через так звану «зеленку».

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України