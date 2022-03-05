Поліція Дніпропетровської області за два дні виявила 15 диверсантів, які працюють на користь російських окупантів

Загалом 3 та 4 березня в області затримано 15 осіб, які підозрюються в активній диверсійній роботі на країну-агресора.

У нашій області ворог збирає данні про місце розташування та роботу площ, мостів, будівель органів влади та інших стратегічних об’єктів.

Під час перевірки в телефонах затриманих виявляють фотографії цих місць, а також озброєних росіян, переписку, відео проросійського характеру та інші речі, які підтверджують зв’язок затриманих з ворожими спецслужбами. Одна із затриманих жінок не змогла назвати правильну назву нашого обласного центру (Дніпро чи Дніпропетровськ), прізвище міського голови. Ще деякі з підозрюваних надали фальшиві документи.

Також у Синельниківському районі та м. Новомосковську затримано двох мародерів, які обікрали будинок та торгівельний прилавок. За законами воєнного часу на них чекає жорстоке покарання.

З першого дня нападу ворога на Україну поліцейські Дніпропетровської області працюють у посиленому режимі. Всі сили обласної поліції направлені на забезпечення правопорядку. Ми цілодобово патрулюємо вулиці наших міст, виявляємо диверсантів, мародерів та інших підозрілих осіб, займаємось укріпленням блокпостів.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області