Службова недбалість директора КП призвела до мільйонних збитків на будівництві Подільського мосту

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за фактом службової недбалості під час здійснення будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у квітні 2017 року між КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та генпідрядником укладено договір генпідряду щодо виконання робіт по об’єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

У грудні 2020 року генпідрядник вказав у документах неправдиві дані про обсяги та вартість виконаних підводних робіт, зокрема з очищення металоконструкцій від обростання на глибині 12-20 метрів із залученням водолазної станції на Подільському мостовому переході через р. Дніпро у м. Києві.

За результатами судової будівельно-технічної та економічної експертизи роботи на суму понад 6 млн грн. документально не підтверджуються.

За клопотанням прокуратури підозрюваного відсторонено від займаної посади.

Раніше у даному провадженні повідомлено про підозру керівнику генпідпрядної організації за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування триває.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР НП України.

Київська міська прокуратура