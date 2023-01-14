Поліцейські затримали прикарпатця, який забив до смерті односельця

Конфлікт виник в селі Княжолука, Долинської територіальної громади під час розпиття спиртних напоїв. 66-річний потерпілий від отриманих травм помер. Зловмисника, причетного до смерті чоловіка, поліцейські затримали наступного дня після вчинення злочину. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Повідомлення до долинських поліцейських надійшло 12 січня. Заявник вказав, виявив свого сусіда без ознак життя в його помешканні.

При огляді тіла поліцейські виявили ознаки насильницької смерті. Це надалі підтвердила і відповідна експертиза.

Як згодом з’ясували правоохоронці, заявник, 33-річний мешканець Долинської територіальної громади, разом з потерпілим в оселі розпивав спиртні напої. Під час застілля між чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого фігурант побив господаря. Опісля зловмисник покинув місце злочину. А повернувшись зранку, виявив сусіда мертвим та зателефонував до поліції. У вчиненому чоловікові зізнався. Однак причину конфлікту пояснити не зміг.

Його затримали в порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Його дії слідчі кваліфікують за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. За такий злочин чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини