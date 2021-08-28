На Харківщині затримали чоловіка, який задушив власну матір

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

16 серпня близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення від співробітників швидкої допомоги про те, що при виїзді на виклик вони виявили тіло 83-річної жінки. При огляді на тілі померлої медики помітили численні синці та садна.

За висновками експертизи смерть жінки настала внаслідок удушення.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що до загибелі пенсіонерки причетний її 39-річний син, який мешкав разом з нею.

Правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Харківської області