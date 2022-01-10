На Харківщині затримали на хабарі капітана поліції

За даними слідства, у грудні 2021 року до поліції звернувся громадянин та повідомив, що з його автівки зникли гроші. Потерпілий підозрював, що крадіжку вчинив його знайомий, якого він нещодавно підвозив.

Заступник начальника сектору превенції одного з райуправлінь поліції Харківської області вирішив заробити на цій ситуації та запропонував «підозрюваному» уникнути кримінальної відповідальності за крадіжку. За це той мав заплатити йому 5 тис. доларів США.

Вже 5 січня 2022 року правоохоронці затримали поліцейського після одержання другої частини хабаря – 3 тис. доларів США.

Наразі йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудове розслідування здійснює теруправління ДБР Полтави, процесуальне керівництво – Харківська обласна прокуратура оперативний супровід – ДВБ Нацполіції.

ДБР