На Мукачівщині під час пиятики чоловік до смерті забив рушницею сусіда

9 вересня до чергової частини Мукачівського районного відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в селі Великі Лучки виявлено труп чоловіка з ознаками насильницької смерті.

У загиблого діагностували переломи ребер та численні забої. 60-річного чоловіка без ознак життя у його будинку виявили сусіди.

На місці події працювали поліцейські Мукачівського районного відділення поліції, криміналісти, експерти та кінологи.

Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 54-річний місцевий мешканець, сусід загиблого.

Як з’ясували поліцейські, інцидент стався напередодні, 8 вересня, близько 21-ої години. Під час розпиття спиртних напоїв між чоловіками виникла сварка, а в подальшому — бійка. В результаті конфлікту гість завдав численних ударів цівкою та прикладом від рушниці потерпілому, після чого пішов додому. Отриманні травми для пенсіонера виявились смертельними.

Наразі причетний до злочину житель Мукачівщини перебуває у районному відділенні поліції, з ним проводять слідчі дії.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Також вирішується питання про повідомлення йому підозри у скоєному злочині та обрання запобіжного заходу, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua