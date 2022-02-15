Поліція Київщини затримала «мінера» аеропорту

14 лютого близько 12-ї години до поліції зателефонував чоловік та повідомив про замінування аеропорту «Бориспіль». Задля уникнення відповідальності чоловік повідомив, що сьогодні прилетів та перебуває в місті Харків.

Згідно затверджених інструкцій, працівники вибухотехнічної служби Головного управління спільно із поліцейськими аеропорту, працівниками полку особливого призначення Київської області, інспекторами патрульної поліції в м. Бориспіль, кінологічною службою Київщини та авіаційної безпеки обстежили приміщення терміналу «Д» та прилеглу територію аеропорту.

Під час перевірки будь-яких підозрілих предметів виявлено не було. Аеропорт «Бориспіль» свою роботу не припиняв та працює в штатному режимі.

Поліцейські Бориспільського РУП провели низку заходів та встановили особу правопорушника та його місце знаходження. Ним виявився 61-річний житель села Козлів, який перебував в селі Семенівка у стані алкогольного сп’яніння.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також у правопорушника було вилучено мобільний телефон, з якого здійснено дзвінок про неправдиве повідомлення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Відділ комунікації поліції Київської області