Мешканця Сєвєродонецька судитимуть за зґвалтування

Прокурори Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом зґвалтування.

За даними слідства, в листопаді 2021 року, раніше судимий 36-річний чоловік разом зі знайомою перебували в гостях, де вживали спиртні напої. Повернувшись до квартири обвинуваченого, жінка вирішила залишитися там на ніч. Під час сну чоловік проти волі та без добровільної згоди зґвалтував її.

Потерпіла після злочину звернулась до лікарні та повідомила співробітників поліції.

Правоохоронці затримали обвинуваченого у порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими відділу Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Наразі за принципової позиції прокурорів Сєвєродонецький міський суд Луганської області обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вказаний злочин чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької окружної

прокуратури Луганської області)