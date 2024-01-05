На Хмельниччині затримали водія, що спричинив ДТП із одним загиблим та чотирма травмованими

Попередня перевірка водія на стан сп’яніння за допомогою приладу «Драгер» показала перевищення допустимої норми алкоголю в крові у 6 разів. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 4 січня, близько 15:50 години поблизу села Лісова Волиця на Красилівщині.

32-річний житель села Великі Орлинці, керуючи автомобілем «Jeep Grand Cherokee», не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і допустив перекидання транспортного засобу.

У результаті ДТП 36-річний пасажир автомобіля від отриманих травм загинув на місці події. Водій та ще троє пасажирів — 32-річний чоловік та двоє неповнолітніх 15 та 17 років — отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні.

Попередня перевірка водія на стан сп’яніння за допомогою приладу «Драгер» показала перевищення допустимої норми алкоголю в крові у 6 разів. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік перебуває під конвоєм у лікарні.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області