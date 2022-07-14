На Харківщині завершено розслідування за фактом умисного вбивства чоловіком своєї співмешканки

Зловмисник у стані алкогольного сп’яніння під час сварки побив жінку, залишив безпорадну на підлозі і пішов спати до іншої кімнати. Від отриманих тілесних ушкоджень 37-річна постраждала померла.

Повідомлення про злочин у селі Тавільжанка Куп’янського району надійшло до поліції 12 січня. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські затримали правопорушника. Речові докази вилучені.

Слідчі повідомили 43-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом прокуратури досудове розслідування кримінального провадження завершене та з обвинувальним актом скероване до суду. За санкцією статті зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Хаківської області