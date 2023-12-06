Затримано російського інформатора, який для розвідування позицій ЗСУ у Краматорську використовував оптичні приціли

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора фсб рф. Зловмисник «зливав» агресору локації базування українських захисників на прифронтових територіях області.

Насамперед ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ у Краматорську.

Для збору розвідданих фігурант використовував оптичні приціли для зброї. Він особисто об’їжджав місто та спостерігав за переміщенням Сил оборони.

Також він «полював» за пунктами тимчасового базування українських військ. У разі їх виявлення зловмисник робив дорозвідку і пересилав агресору уже точні геолокації.

Розвідвідомості потрібні були окупантам для підготовки нових ракетних і дронових ударів по прифронтовому місту.

Співробітники СБУ викрили російського інформатора, встановили його місцеперебування та затримали.

За даними слідства, фігурантом є 30-річний місцевий житель, якого на початку цього року спецслужба рф дистанційно залучила до співпраці як прихильника кремлівської ідеології.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російською воєнною розвідкою.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому інформатору про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи з викриття поплічника окупантів проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України