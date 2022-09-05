На Харківщині групу осіб викрили у шахрайстві з використанням POS-терміналів

Зловмисники завдали понад мільйон гривень збитків банкам. Їм вже оголосили про підозру. За скоєне підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Протиправну діяльність викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам у Харківській області спільно зі слідчим управлянням обласної поліції.

Організатор – 20-річний харків’янин – залучив до схеми ще трьох громадян. Для реалізації злочинних намірів фігуранти реєстрували ФОПи та отримували власні POS-термінали.

Далі зловмисники використовували бази зі скомпрометованими даними банківських карток іноземних громадян. Ці відомості вони «прив’язували» до платіжних систем і, використовуючи технологію NFC, проводили розрахунки у своїх POS-терміналах.

За попередніми підрахунками, підозрювані завдали банківським установам понад мільйон гривень збитків.

За місцями проживання фігурантів працівники поліції провели обшуки. Вилучено ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки, печатки та POS-термінал, що використовувався у протиправній діяльності. До проведення обшуків також були залучені працівники спецпідрозділу «ТОР» патрульної поліції Харківщини.

Фігурантам оголошено підозру за ч. 3, 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України