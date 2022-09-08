На Харківщині повідомлено про підозру черговому прибічнику «руського миру»

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 57-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

У ході дізнання встановлено, що у вересні цього року чоловік, перебуваючи поблизу автобусної зупинки у м. Люботин, публічно закликав до підтримки дій держави-агресора.

Колаборант схвалюв дії сусідньої держави щодо поширення суверенітету на території України та зазначив, що «Україна повинна неодмінно приєднатись до РФ».

Дізнання проводять дізнавачі відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура