На Харківщині повідомили про підозру ще одному колаборанту

32-річний уродженець Сумської області закликав мешканців міста Валки до підтримки дій держави-агресора.

Зловмисник у розмові з громадянами висловлював захоплення російською федерацією та її президентом, який “звільнить” Україну від злочинної влади.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Дізнавачі територіально підрозділу поліції міста Валки під процесуальним керівництвом Богодухівської окружної прокуратури вручили чоловіку повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

Матеріали кримінального провадження скеровані до суду для прийняття рішення.

Відділ комунікації поліції Харківської області